Mont-Blanc : une guide et sa cliente décèdent sur la voie normale du Peigne

Deux jeunes femmes, une guide et sa cliente, ont perdu la vie ce vendredi en fin d'après-midi dans le massif du Mont-Blanc, lors d'un accident sur la voie normale de l'Aiguille du Peigne (3.192 mètres d'altitude), une course d'alpinisme de rocher, a-t-on appris ce samedi. Parmi les victimes, Adèle Milloz, 26 ans, originaire de Tignes (Savoie), championne de ski alpinisme.

"C'est une autre cordée de deux personnes qui se trouvait dans le secteur qui a donné l'alerte vers 17h50". Les circonstances restent à établir, mais d'après les premiers éléments, l'accident n'a "aucun lien avec une chute de pierres ou un éboulement". La guide Adèle Milloz et sa cliente, une jeune femme d'une trentaine d'années, n'ont pas survécu.

La cordée qui a donné l'alerte, en état de choc, a été évacuée par les secouristes du PGHM de Chamonix. Une enquête a été ouverte.

Qui est Adèle Milloz ?

Championne du monde de ski alpinisme en sprint et individuel en 2017, Adèle Milloz avait terminé à la cinquième place de la Pierra Menta en 2018. La jeune femme suivait actuellement une formation à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme (ENSA) de Chamonix pour devenir guide de haute-montagne. Elle devait valider son diplôme de guide avant la fin de l'été. Adèle Milloz avait également travaillé au sein du PGHM de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) et collaborait régulièrement avec la compagnie des guides de Chamonix.