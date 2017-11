Mont-Cenis: le corps du randonneur italien disparu dimanche retrouvé près du lac

Les secouristes italiens de la Guardia di finanzia ont retrouvé ce mercredi matin le corps sans vie du randonneur italien recherché depuis dimanche. Il était allongé sur un sentier de l'autre côté du lac.

Depuis dimanche soir plusieurs dizaines de secouristes français et italiens étaient à la recherche du randonneur italien de 38 ans porté disparu. L'homme de 38 ans était parti prendre des photos. Mais dimanche après-midi le vent s'est levé, très fort. Le randonneur s'est sans doute égaré.

Son corps a été retrouvé ce mercredi peu avant 10h par les secouristes de la Guardia di finanzia, allongé sur le sentier, de l'autre côté du lac du Mont-Cenis, au Molin. Il n'a pas chuté d'un rocher, il s'est probablement perdu dans la tempête dimanche après-midi et n'a pas résisté au froid à près de 2 000 mètres d'altitude. Il était à au moins six kilomètres du parking où sa voiture stationnait.

Un soixantaine de secouristes des deux pays se sont relayés depuis dimanche pour retrouver ce randonneur: les CRS d'Albertville, le PGHM de la Savoie, la Guardia di Finanzia, un maître-chien arrivé la veille mardi avec un Saint-Hubert spécialisé dans la recherche en zone hivernale, et des plongeurs de la gendarmerie d’Aix-les-Bains qui s'apprêtaient à sonder le lac du Mont-Cenis. Une enquête a été ouverte.