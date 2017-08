Mont de Marsan : 18 véhicules vandalisés sur le parking des Terrasses du Midou

Les faits se sont produits dans le nuit de mardi à mercredi. 18 voitures ont été saccagées, l'une a même été poussée dans la rivière. 3 jeunes montois ont été interpellés et placés en garde à vue.

Ce sont des voisins qui alertent le commissariat de Mont de Marsan vers 2h30 dans la nuit de mardi à mercredi. Ils entendent des bruits suspects sur le parking des Terrasses du Midou. Une patrouille de police se rend alors sur place et découvre le carnage : des vitres brisées, des lunettes arrières cassées, des portières tordues, des fils électriques arrachés des autoradios volés : au total 18 véhicules ont été saccagés. Les freins à main de plusieurs voiture ont été desserrés : l'une des voitures gît même dans la rivière.

3 jeunes montois interpellés

Mais sur place, nul trace des vandales. Les policiers intensifient leurs patrouilles dans le centre-ville, et un peu plus tard, vers 4h, un riverain de la rue Eloi Ducom alerte à nouveau le commissariat : il entend des bruits provenant d'un chantier à proximité de son domicile. Une équipe de la BAC se rend sur place et surprend 3 jeunes en train de sortir du chantier en question. Les policiers les contrôlent. Sur eux, ils découvrent notamment plusieurs autoradios.

8 plaintes déposées

Il s'agit de 3 jeunes montois. Un mineur de 17 ans, et deux jeunes majeurs. Deux sont déjà connus de la police pour des dégradations. Ils ont été placés en garde à vue et seront entendus par les enquêteurs ce mercredi après-midi. La police scientifique s'est rendu au parking des Terrasses du Midou ce matin pour établir les constatations et récolter des indices. Les policiers cherchent à déterminer le rôle de chacun des 3 suspects dans ce saccage. Huit plaintes ont pour l'instant été déposées. Le commissariat invite les autres propriétaires des véhicules vandalisés à se manifester rapidement.