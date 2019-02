Mont-de-Marsan : deux tentatives d'incendie contre l'Ursaff et les finances publiques

Les deux enquêtes devront déterminer s'il s'agit des mêmes auteurs mais tout de même.

On a deux départs de feu à quelques minutes d'intervalle. Le premier, c'est à la direction départementale des finances publiques, rue Dulamon à Mont de Marsan. Il a été signalé à 23h20. Des pneus enflammés devant le portail. Le gardien a alerté les pompiers mais il a commencé à éteindre les flammes avec un extincteur.

Et puis, à minuit, 40 minutes plus tard, même mode opératoire. Là aussi on a mis le feu à des pneus devant l'Ursaff, allée Claude Mora, toujours à Mont de Marsan. Là, c'est la société de surveillance qui est intervenue avec un extincteur là encore. Il y a des dégâts à l'Ursaff. Une porte endommagée, un sas détruit et l'entrée est inutilisable comme la majorité des bureaux touchés par la fumée et la poussière.

En tous cas, le préfet condamne avec la plus grande fermeté ces deux tentatives d'incendie. "Des actes non seulement criminels mais irresponsables" rajoute le préfet qui dit encore que "le coût des dégâts sera supporté par la collectivité. c'est à dire par nos impôts."