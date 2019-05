Mont-de-Marsan : 6 mois de prison ferme pour avoir foncé sur une policière

Mont-de-Marsan, France

Un homme a été condamné à 15 mois de prison, dont 6 mois ferme, pour rébellion, conduite sans permis, sous l'emprise de stupéfiants et pour avoir mis en danger la vie de policiers.

C'est un automobiliste qui appelle les gendarmes le 16 avril dernier pour leur signaler qu'une Twingo noir fait des zigzags sur la quatre-voies, dans le sens Dax - Mont-de-Marsan.

Le fuyard fonce sur une policière

La brigade anti-criminalité (BAC) le repère très vite grâce à la description de ce témoin, et décide de le prendre en filature. Une autre équipe installe un barrage filtrant un peu après la préfecture des Landes pour l’interpeller. Même si les forces de l'ordre ne constatent aucune infraction pendant la filature.

S'il est sur la route, c'est parce qu'il vient d'acheter du cannabis à Dax. Sauf qu'avant de prendre le volant, le conducteur a déjà fumé, et un peu bu. Le véhicule avance au pas vers les policiers, alors qu'on lui fait signe de s'arrêter. C'est à ce moment qu'il donne un grand coup de volant et manque de renverser une policière, qui s'est écartée "par réflexe", selon l'avocat de la partie civile. A la barre l'avocate du prévenu, maître Stéphanie Olallo, explique : "vous comprenez c'est humain, quand on est dans sa situation on ne veut pas se faire arrêter."

Trois coups de Taser

Pour ne rien arranger, il roule sans permis. Il a d'ailleurs emprunté la voiture à une voisine. Les policiers vont finir par le rattraper après une course-poursuite sur une centaine de mètres. Le fuyard va abandonner sa voiture, square des anciens combattants.

Les forces de l'ordre vont avoir des difficultés à le maîtriser. A tel point qu'ils vont le taser trois fois. Une violence disproportionnée selon son avocate. D'ailleurs elle en est sûre, s'il est condamné à 6 mois ferme, et non 8 comme requis par le procureur, c'est parce qu'ils ont tenu compte des circonstances de cette arrestation.