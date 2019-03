Mont-de-Marsan : de la prison ferme pour avoir roué de coups un homme nu

Deux Landais de 23 ans et 22 ans ont été condamnés ce mardi à trois ans de prison ferme pour l'un, un an ferme pour l'autre. Samedi soir, à Mont-de-Marsan, ils se sont acharnés sur un jeune déficient mental qui leur devait de l'argent dans le cadre d'un trafic de drogues.

Mont-de-Marsan, France

Jugés en comparution immédiate ce mardi, deux Landais de 23 ans et 22 ans ont été condamnés à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan. Samedi soir, dans la ville-préfecture, ils ont roué de coups un jeune majeur déficient mental qui leur devait de l'argent dans le cadre d'un trafic de drogues. La victime a dû se vautrer, nue dans la boue, sous la menace d'un pistolet.

Expédition punitive

Cette expédition punitive, ce simulacre de mise à mort a tout d'une scène de film. Samedi soir, à la nuit tombante, un terrain vague à Mont-de-Marsan, où deux comparses convoquent leur victime pour lui infliger une leçon. Le jeune déficient mental s'est fait remettre une plaquette de cannabis, il doit rendre l'argent de la vente, environ 300 euros. Mais le compte n'y est pas. Le voilà roué de coups, sommé de se vautrer, nu, dans la boue...L'un de ses agresseurs lui flanque une arme, factice, dans la bouche. A l'audience, le rappel des faits est glaçant.

Vous vouliez qu'il pisse dans son froc", le procureur de la République

"Vous l'avez traité comme un animal, il a cru mourir, vous vouliez clairement qu'il pisse dans son froc", s'indigne le procureur de la République. "Mes gestes ont dépassé ma pensée, on n'a pas vu qu'il était handicapé, sinon on lui aurait mis deux trois baffes, c'est tout" justifie le jeune homme...Un bourreau qui, sept ans plus tôt, dans une affaire de stupéfiants semblable, occupait la place de la victime. Adolescent, on l'avait fait mettre à genoux, sous la menace d'une arme réelle. Un ami avait reçu deux balles dans la tête. "Pourquoi infliger ce traumatisme que vous avez subi?", s'interroge le procureur de la République. Silence. Déjà condamné pour des faits similaires il y a un an, le jeune homme écope de trois ans ferme. Un an ferme pour son acolyte, qui n'avait pas de casier judiciaire.