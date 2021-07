Mont-de-Marsan : deux jeunes condamnés pour avoir frappé un inconnu inconscient au sol

Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné deux jeunes de 19 et 23 ans pour avoir frappé un homme et l'avoir laissé inanimé par terre, dans la rue. L'un des deux était déjà connu de la justice. L'agression a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dernier.

Les faits datent du week-end dernier, dans la nuit du samedi au dimanche, mais les deux jeunes montois ont été jugés ce vendredi 2 juillet par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, en comparution immédiate. Agés de 19 et 23 ans, ils ont tous les deux été condamnés pour avoir frappé un homme dans la rue Léon Gambetta et pour l'avoir tapé alors qu'il était inanimé au sol. Le plus jeune, inconnu de la justice, a été condamné à 70 heures de travail d'intérêt général. Le plus âgé, déjà connu de la justice, a été condamné à 10 mois de prison donc 4 mois de prison ferme.

4 mois de prison ferme et 70 heures de travail d'intérêt général

"Vous frappez un homme inanimé au sol. C'est quoi votre projet de vie ? Tuer quelqu'un et passer des années en prison?" A l'audience, la juge espérait une prise de conscience de la part des deux jeunes agresseurs. Face à elle, les jeunes disent regretter leurs actes, mais n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les faits. Pour le plus âgé, alcoolisé au moment des faits, difficile de se souvenir. Selon sa version, il rentrait chez lui ce soir là à vélo lorsqu'il est tombé sur une altercation entre son ami, jugé à ses côtés, et la victime. La victime se serait alors dirigé vers lui, de manière agressive. C'est là que le jeune montois lui aurait donné deux coups, qui ont fait tomber la victime au sol.

A l'audience ce vendredi matin, le tribunal lui rappelle que, selon un témoin de la scène, il aurait jeté son vélo à plusieurs reprises sur l'homme au sol. "_Je ne m'en souviens pas du tout, mais si le témoin le dit, c'est surement vra_i", confie le jeune homme dans le box des accusés. Déjà connu de la justice, pour des faits notamment de violences, il a été condamné à 10 mois de prison, dont 4 mois de prison ferme. Le jeune Montois a aussi l'interdiction d'aller dans les bars et de participer à des fêtes locales.

Pour le deuxième jeune, 19 ans, inconnu de la justice, l'histoire est aussi floue. Lui aussi se rappelle avoir frappé la victime mais seulement aux jambes. "Vous voyez bien que c'est incohérent, réagit la procureur, il n'a aucune trace sur le corps. C'est son visage qui est totalement tuméfié." Ce Montois a été condamné à 70 heures de travail d'intérêt général, ainsi qu'à indemniser la victime.