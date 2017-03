Mont-de-Marsan : deux voitures embrasées devant les arènes

L'incendie s'est déclaré ce mercredi midi devant les arènes de Mont-de-Marsan. Il s'agit probablement d'un problème mécanique. Personne n'est blessé.

Le feu était impressionnant et notamment les volutes de fumée noire qui s'échappaient ce midi depuis le parking des arènes de Mont-de-Marsan (Landes).

Une voiture garée sur place a brûlé et le feu s'est propagé au véhicule voisin. C'est un témoin présent sur place qui a alerté les pompiers. L'un des propriétaires était présent et a pu immédiatement communiquer avec les sapeurs et notamment les rassurer sur le carburant diesel de son véhicule. Le diesel est moins explosif que l'essence et bien sûr que le GPL.

Les voitures se sont embrasées en moins de cinq minutes © Radio France - Nelly Assénat

Les badauds présents sur place ont quand même pu assister à l'explosion des pneus et des réservoirs des véhicules entièrement détruits.

Les pompiers ont maîtrisé le feu très rapidement - DR

Personne n'a été blessé dans cet incendie.