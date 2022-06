Dans le procès du "meurtre du tunnel", Hussein Ahmed a été déclaré coupable ce jeudi pour le meurtre et le viol de Johanna Blanes le 7 juillet 2019 à Mont-de-Marsan. Il est condamné à 30 années de réclusion criminelle.

Assises des Landes : 30 ans de prison pour le meurtre et le viol de Johanna Blanes

Le drame s'est déroulé dans ce tunnel sous la voie ferrée qui relie Mont de Marsan et Saint-Pierre-du-Mont (ici côté quartier Bertrand Harbaux à St-Pierre-du-Mont)

C'est avec soulagement que les proches de Johanna ont accueilli le verdict de la cour d'Assises des Landes, ce jeudi. Hussein Ahmed est reconnu coupable, il a tué sauvagement et violé Johanna Blanes, le 7 juillet 2019 dans le tunnel entre Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan situé sous la voie ferrée. Hussein Ahmed avait été interpellé quatre jours après les faits, retrouvé grâce à son ADN, retrouvé sur et dans le corps de Johanna Blanes ainsi que sur la scène de crime.

Ce réfugié syrien avait nié depuis trois ans être responsable du meurtre de la jeune femme de 24 ans. Il est finalement été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Dans ce procès, la défense avait plaidé l'acquittement et l'avocat général avait requis la réclusion criminelle à perpétuité accompagnée d'une peine de sureté de 22 ans, la sanction pénale la plus importante.

Le dossier imposant dans l'affaire du meurtre de Johanna Blanes. © Radio France - TV

L'accusé et le Parquet ont désormais 10 jours chacun pour faire un éventuel appel.