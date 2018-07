Mont-de-Marsan, France

Les conséquences auraient pu être bien plus graves : un homme de 21 ans a traîné sur 50 mètres environ une jeune fille avec sa voiture, dans la nuit de samedi à dimanche à Mont-de-Marsan. Alors qu'il tentait de prendre la fuite, les amis de la victime ont tenté d'arrêter le conducteur qui a finalement été interpellé par la police.

Il avait plus de deux grammes d'alcool par litre de sang

Les faits se sont déroulés peu après 23h30. Un groupe d'amis, constitué d'une dizaine de personnes, marche sur le trottoir de l'avenue Eloi Ducom. Il se rend au centre-ville de Mont-de-Marsan pour profiter des fêtes de la Madeleine, après avoir passé le début de la soirée au camping du parc de Nahuques. Une voiture arrive en zigzaguant sur la route. Le conducteur, dont en saura ensuite qu'il avait 2,12 grammes d'alcool par litre de sang, injurie les festayres et leur fait des doigts d'honneur.

Une jeune femme dans le groupe décide alors de s'expliquer avec lui. Alors que la voiture s'arrête à un feu rouge, elle s'agenouille et passe la tête dans la voiture par la fenêtre ouverte, mais le conducteur redémarre à ce moment-là. Incapable de s'extraire de l'automobile, elle est traînée sur 50 mètres sur les genoux, à une vitesse n'excédant pas les 30 kilomètres par heure.

La voiture endommagée pour tenter d'arrêter le conducteur

Voyant la voiture redémarrer, les amis de la jeune fille ainsi que d'autres festayres, très inquiets, se mettent à sa poursuite. Ils arrivent finalement à rattraper l'automobile lorsque celle-ci ralentit. La victime arrive d'elle-même à se libérer, mais ses amis tentent tout de même d'arrêter la voiture afin d'éviter que son conducteur ne blesse d'autres personnes. Ils s'agrippent au véhiculent, brisant la vitre arrière, cassant le rétroviseur et faisant quelques petites bosses sur le pare-choc.

Malgré tout, le jeune homme repart au volant de sa voiture. Deux rues plus loin, il est arrêté par les barrières de sécurité interdisant l'accès au centre-ville. Les CRS arrivent alors à le rattraper et il est placé en garde à vue. Il doit être relâché ce lundi et présenté à un juge. La victime n'a eu que des blessures superficielles aux genoux, ne nécessitant pas d'arrêt de travail.