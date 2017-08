Mont-de-Marsan : il surprend un cambrioleur à distance grâce à la vidéosurveillance de sa maison !

Un jeune homme de 19 ans a été placé en détention provisoire ce mercredi après-midi, pour une affaire de cambriolage. Il a été surpris à distance par le propriétaire, dans la nuit de lundi à mardi, grâce à la vidéosurveillance de la maison !

C'est une arrestation pour le moins rocambolesque qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, à Mont de Marsan ! Les policiers ont surpris un jeune homme de 19 ans en train de cambrioler une maison de l'avenue de la Sablière, près du centre commercial Carrefour de la route de Roquefort. Une arrestation en flagrant délit est très rare, et elle a été rendue possible par le propriétaire de la maison, qui se trouvait pourtant à des centaines de kilomètres de là !

Mais il a assisté à toute la scène, en direct, comme s'il y était ! Il est en déplacement cette nuit là, et il est prévenu vers 23h par le système d'alarme de sa maison que quelqu'un s'est introduit chez lui. Grâce aux petites caméras qu'il a fait installer à son domicile, il voit, effaré, un cambrioleur mettre à sac chaque pièce et regrouper son butin sur la terrasse de la maison.

Tiré par les pieds hors de sa cachette !

Il prévient immédiatement la police, qui débarque quelques minutes plus tard, et surprend le malfaiteur en pleine action. S'ensuit une véritable scène de film : effrayé, le voyou prend la fuite, s'échappe par les jardins en sautant les haies et les grillages des maisons voisines, les policiers sur ses talons. Il réussit à leur fausser compagnie quelques minutes, et trouve refuge sous une remorque, mais il est vite débusqué, et est extirpé par les pieds de sa cachette.

Immédiatement conduit en garde à vue, il reconnait les faits, et explique avoir agi sur un coup de tête. Une version qui n'a pas convaincu les forces de l'ordre, puisque son dossier fait état de plus d'une quinzaine de vols avec effraction, dont certains remontent à l'époque où il n'était que collégien ! Le jeune homme, originaire de la région de Dax, a été placé mercredi après midi en détention provisoire, et sera jugé vendredi en comparution immédiate à Mont -de- Marsan.