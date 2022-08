Mont-de-Marsan : ils dealaient à l'aide d'une canne à pêche pour financer leur consommation de drogue

Un couple était jugé en comparution immédiate par le tribunal de Mont-de-Marsan pour trafic de drogues, ce vendredi 24 août. Tout était organisé depuis le domicile de la jeune femme, dans le quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan. Son appartement est situé au premier étage d'un immeuble.

Pour éviter de descendre et remonter sans cesse les escaliers, ils utilisaient un moyen original... Une canne à pêche. En effet, les clients accrochaient le billet à l'hameçon, et en échange l'homme et la femme descendaient du cannabis, de la cocaïne ou encore de l'héroïne.

Les enquêteurs de police de Mont-de-Marsan ont d'ailleurs retrouvé de la drogue en quantité dans leur appartement (20g d’herbe de cannabis, 12g d’huile de cannabis, 21g de cocaïne, et 53g d’héroïne), avec en plus 440 euros d'argent liquide et un pistolet de catégorie D. Toute la panoplie du parfait trafiquant en somme, la canne à pêche en plus.

Une consommation massive de stupéfiants

Ce trafic permettait de financer la consommation du couple, toxicomane et gros consommateurs : 30 à 40 grammes de cocaïne par mois chacun. A savoir que le gramme de cocaïne se vend en moyenne 70 euros, ils en avaient donc pour 4200 et 5600 euros tous les mois de cocaïne. Au point même que la femme se prostituait régulièrement pour continuer à financer cette consommation massive.

L'homme et la femme étaient jugés en comparution immédiate. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils seront donc jugés le 16 septembre prochain. En attendant, lui a été placé en détention provisoire, et elle sous contrôle judiciaire.