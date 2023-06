Mont-de-Marsan : interpellation d'un homme pour la tentative d'enlèvement d'une adolescente

Il aura fallu un peu plus d'un mois d'enquête des policiers de Mont-de-Marsan mais aussi ceux de la Pj de Pau. Et donc, un homme a été interpellé. Un suspect. On en saura davantage dans la journée de ce jeudi 08 mai puisque le procureur de la République va tenir une conférence de presse en début d'après midi.

Les faits, on s'en souvient, cela avait provoqué à juste titre une énorme émotion.

Le 2 mai dernier en milieu d'après midi. Une adolescente de 13 ans échappe de peu, de très peu à un enlèvement. Un homme l'avait saisi de force par surprise. Il l'avait bâillonnée et il avait tenté de la faire entrer de force dans le coffre de sa voiture. Heureusement, l'enfant a suffisamment résisté, ce qui a fait gagner un peu de temps. Assez de temps pour qu'un témoin se manifeste, ce qui a suffi pour mettre l'homme en fuite.

ⓘ Publicité

Tout ça s'est passé devant l'école Saint Médard et on s'en souvient, cette énorme émotion, ces peurs des parents relayées sur les réseaux sociaux.

C'est peut-être la fin de l'histoire, le procureur de la République s'exprimera ce jeudi 08 mai à 14 heures.