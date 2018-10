Un an de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour l'anesthésiste de l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan. Il est reconnu coupable d'avoir pris des photos de patientes à leur insu au bloc opératoire, mais il conserve le droit d'exercer.

Mont-de-Marsan, France

Le procès s'était tenu le 4 septembre dernier au tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan. Un anesthésiste de l'hôpital Layné comparaissait pour avoir pris des photos de patientes à leur insu, au bloc opératoire. Il a été condamné ce mardi à un an de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende. L'homme, âgé de 60 ans, conserve, en revanche, le droit d'exercer. Le Tribunal estime que sa mise à pied à titre conservatoire pendant 4 ans a été suffisamment longue. "Mais cela n'enlève rien à la gravité des faits" a quand même tenu à rappeler la présidente. Le sexagénaire devra part ailleurs verser des dommages et intérêts aux quatre femmes qui se sont portées parties civiles, entre 2.000 et 3.000 euros par victime.

Entre 2010 et 2014, le médecin avait des photos en salle d'accouchement, en salle de réveil, au bloc opératoire avec un téléphone portable ou une tablette. Des photos dénudées de patientes, certaines étaient endormies, d'autres non, mais aucune, en tout cas, ne se rend compte qu'elle est photographiée. A l'audience, le mois dernier, le médecin avait demandé une seconde chance évoquant un burn out, un surmenage professionnel qui lui a fait faire n'importe quoi. Il n'avait pas réalisé la portée de ses actes. Il avait dit apprécier la beauté féminine, et s'était défini comme un collectionneur. Il a nié cependant toute déviance sexuelle.

Depuis quatre ans, l'homme, qui était mis à pied à titre conservatoire, est suivi par un psychiatre. Lors de son procès, le praticien avait demandé à pouvoir retravailler. La médecine c'est sa vie a t-il clamé et son avocat a plaidé la relaxe, estimant qu'un bloc opératoire n'était pas un lieu privé. Le parquet de Mont-de-Marsan avait requis un an de prison, 30.000 euros d'amende et l'interdiction définitive d'exercer.