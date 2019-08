Mont-de-Marsan : l'homme qui a mis le feu a une voiture aurait agi par vengeance

Mont-de-Marsan, France

Il s'est rendu à la police à peine une demi-heure après le début de l'incendie. Un jeune homme de 21 ans, de nationalité irakienne, a été placé en garde à vue ce jeudi pour l'incendie d'une voiture en plein centre-ville de Mont-de-Marsan, impasse de la Poste, en face du parvis de la mairie. Il a expliqué aux enquêteurs avoir agi par vengeance.

Le jeune homme visait un éducateur du pôle de protection de l'enfance du département des Landes, qu'il juge responsable de tous ses problèmes, explique le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Janson. Il est en effet le père de deux enfants, qui sont nés à Mont-de-Marsan. L'aîné est à peine âgé d'un an et demi.

Mais en mai dernier, le juge pour enfants prend une mesure d'éloignement. La mère et les enfants sont pris en charge dans le cadre d’une "procédure d’assistance éducative", décrit Olivier Janson, et la famille est suivie par cet éducateur du département.

Le jeune Irakien a du mal à vivre cette situation. Mi-juillet, il va jusqu'à enlever l'un de ses enfants en pleine rue, sous les yeux de son ex-compagne. Il est rapidement interpellé à son domicile et le bébé est récupéré "sans difficulté" par les forces de l'ordre, précise le procureur de la République.

Un éducateur du département pris pour cible

Il est alors placé sous contrôle judiciaire. Une enquête révèle en parallèle des violences conjugales, et la justice décide par la suite de lui interdire purement et simplement de voir ses enfants. Mais quelques jours plus tard, sa demande d'asile est aussi déboutée. Il n'en faudra pas plus pour faire déborder le vase. Pour lui, le responsable est tout trouvé : il s'agit de ce fameux éducateur.

Le jeune homme se rend d'ailleurs sur le lieu de travail de l'éducateur, pour le confronter. Mais il est absent, alors il se rend à l'endroit où sont placés ses enfants. "Il ne s'est pas montré agressif, mais véhément", explique Olivier Janson. Le personnel finit donc par l'autoriser à voir les deux bébés. C'est alors que le jeune homme décide de mettre le feu à la voiture de l'éducateur.

Malheureusement, les flammes ne se limitent pas au véhicule. Une conduite de gaz explose, et l'incendie se propage à un immeuble attenant, détruisant entièrement l'atelier d'un cordonnier. En revanche, il n'y a eu aucun blessé.

Le parquet doit décider dans les heures qui viennent des poursuites. Le prévenu sera déjà jugé le 22 octobre par le tribunal de Mont-de-Marsan pour soustraction de mineur et violences conjugales.