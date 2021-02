Mont-de-Marsan : le conducteur d'un poids lourd fait un malaise mortel sur la rocade

Un camion a fini sa course dans un fossé ce mardi sur la rocade de Mont-de-Marsan, après que son conducteur a fait un malaise mortel. La circulation est perturbée.

Les secours sont intervenus ce mardi après-midi sur la rocade de Mont-de-Marsan, à Saint-Pierre-du-Mont (Landes), après un accident impliquant un camion. Le conducteur du poids lourd, âgé d'une cinquantaine d'années, a fait un malaise mortel au volant, et le camion a fini sa course dans un fossé. L'accident s'est produit sur la départementale 824 (rocade), entre les sorties de Dax (rond-point de Coumassote) et de Saint-Sever (rond-point du garage Toyota). A leur arrivée, les pompiers ont constaté le décès du conducteur.

Le temps de l'intervention, la circulation est perturbée dans le secteur. Le conseil départemental des Landes précise que la "route est barrée et une déviation est mise en place".