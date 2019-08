Mont-de-Marsan : le conducteur sans permis, qui avait blessé sa fille de 7 ans, placé en détention provisoire

Mardi 13 au soir, l'homme qui a blessé sa fillette de 7 ans dans un accident de voiture a été placé en détention provisoire. Mardi dernier, cet homme de 29 ans, alcoolisé et sans permis, avait terminé sa course dans un parapet. Il sera jugé en septembre.

Mont-de-Marsan, France

Mardi 13 août, le conducteur qui a blessé sa fille de 7 ans dans un accident de voiture a été présenté au magistrat. L'homme de 29 ans a finalement été placé en détention provisoire. Son jugement aura lieu en septembre.

Mardi dernier, le 6 août, à Mont-de-Marsan, la voiture de l'homme avait été repérée par la police. Le père de famille avait refusé de s'arrêter. Il avait accéléré et terminé sa course contre un parapet, avenue Jean Dupouy. Au bord de la voiture, ses quatre enfants et sa femme. Personne n'était attaché et l'homme conduisait sans permis, et alcoolisé. Originaire du Gers, il était venu voir sa famille dans les Landes.

Dans l'accident, sa fille de 7 ans a été éjectée du véhicule. Elle est gravement blessée. L'homme, déjà connu des services de police pour conduite sans permis de conduire, avait été placé en garde à vue rapidement. Mais, à cause de ses blessures, sa garde à vue avait du être levée, le temps qu'il soit soigné à l'hôpital.

Lundi 12 août, sa garde à vue avait pu reprendre. Ce mardi, il a été placé en détention provisoire.