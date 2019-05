Mont-de-Marsan : le patron accusé de harcèlement relaxé par le tribunal

Le tribunal de Mont-de-Marsan a relaxé ce mardi ce chef d'entreprise, accusé par six de ses anciennes employées de harcèlement moral.

Mont-de-Marsan, France

Aucune charge n'est finalement retenue contre ce gérant d'un magasin de vêtements de Mont-de-Marsan et son épouse. Le tribunal a décidé de les relaxer tous les deux ce mardi.

Pas assez de preuves

Six anciennes salariées les accusaient de harcèlement moral. Elles ont travaillé dans leur boutique entre 2013 et 2015, et toutes dénonçaient notamment des pressions pour réaliser un bon chiffre d'affaires. Mais d'autres employées auditionnées au cours de l'enquête ont décrit une toute autre ambiance. Les preuves n'étaient donc pas suffisantes pour établir une relation de harcèlement selon le tribunal.