Mont-de-Marsan : le prédateur sexuel présumé placé en garde à vue

Un homme de 48 ans, piégé à Mont-de-Marsan par un chasseur de pédophiles, a été interpellé et placé en garde à vue ce vendredi.

Mont-de-Marsan, France

Deux jours après la mise en ligne d'une vidéo le mettant en cause, un homme de 48 ans a été interpellé ce vendredi et placé en garde à vue, a appris France Bleu Gascogne.

Les policiers ont repéré l'endroit où l'homme se trouvait, se sont déplacés pour l'interpeller et l'ont conduit au commissariat de Mont-de-Marsan, où il est interrogé ce vendredi.

Cet homme a été piégé sur internet par un chasseur de pédophiles, un Montois d'une trentaine d'années, utilisant le pseudonyme de Vins Himself. Se faisant passer pour une jeune fille de 12 ans, Vins Himself avait donné rendez-vous au pédophile présumé au parc Jean Rameaux de Mont-de-Marsan. La scène a été tournée en caméra cachée et diffusée sur internet ce mercredi.

Informé ce jeudi de la diffusion de cette vidéo, le parquet avait dans la foulée ouvert une enquête pour retrouver le prédateur sexuel présumé.