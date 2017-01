Mont-de-Marsan : trois ans de prison pour deux cambrioleurs qui avaient sévi 26 fois dans les Landes et le Gers en 2011

Le tribunal correctionnel de Mont de Marsan a condamné un Montois et un Palois à trois ans de prison ferme ce mardi pour 26 vols ou tentatives de vols entre août et octobre 2011 dans les Landes et le Gers. Près d'une quarantaine de victimes recensées. Une Dacquoise également condamnée pour recel.

26 vols ou tentatives de vols à leur actifs. Près d'une quarantaine de victimes. Le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné un Montois et un Palois à trois ans de prison ferme ce mardi. Ces deux cambrioleurs ont sévi entre août et octobre 2011 essentiellement dans les Landes et le Gers.

Les deux cambrioleurs, un Montois âgé aujourd'hui de 29 ans et un Palois âgé de 42 ans, ont sévi dans les Landes à Campet et Lamolère, St-Sever, St-Agnet, Aire-sur-l'Adour, Luglon, Trensacq, Mont-de-Marsan, St-Gor, Pontonx-sur-l'Adour, Saubusse, Commensacq.

Les deux cambrioleurs ont aussi opéré dans le Gers à Justian, Ramouzens, Demu, le Houga, Perchede, Toujouse, Lelin Lapujolle, Lannux, Manciet et Lannepax. Les gendarmes ont aussi recensé un vol à Geus d'Oloron dans les Pyrénées Atlantiques et à Aurensan dans les Hautes Pyrénées.

Les deux cambrioleurs cumulent désormais à eux deux 36 condamnations pour vol aggravé, recel ou encore chèques falsifiés. Première condamnation à l'âge de 18 ans pour le Montois, à l'âge de 23 ans pour le Palois.

Ces deux cambrioleurs entrent la plupart du temps par effraction en fracturant une fenêtre, une porte avec tournevis ou pied de biche. Ils recherchent surtout de l'argent liquide et des bijoux en or.

Cette soif de l'or va les trahir

Les enquêteurs retrouvent la trace des deux cambrioleurs en interrogeant notamment la gérante d'un magasin spécialisé dans le rachat d'or à Mont de Marsan.

Les gendarment vont recenser des dizaines de transactions sur Dax et Mont-de-Marsan entre fin août et fin octobre 2011 : 700 grammes d'or et 4 kilos d'argent vendus. Un gain de 13 000€.

Ces ventes interviennent sur la même période que les cambriolages mais les deux voleurs avancent une autre explication. Ils expliquent en garde à vue avoir revendu des bijoux en or récupérés chez des particuliers quand ils travaillaient comme déménageur pour Landes Partage. Le président de cette association d'insertion a immédiatement réfuté la possibilité d'une telle pratique.

Un troisième prévenu dans cette affaire, une Dacquoise de 42 ans, est condamnée à six mois de prison avec sursis pour recel. Une peine conforme aux réquisitions du Procureur de la République lors du procès il y a un mois.

Les deux cambrioleurs ont aussi été condamnés à rembourser plus de 4800€ aux victimes parties civiles au titre du préjudice matériel et moral.