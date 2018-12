Mont-de-Marsan : un adolescent sérieusement blessé après le jeu du "petit pont massacreur"

Mont-de-Marsan, France

Un adolescent montois victime du "petit pont massacreur". Ce jeu fait fureur dans les cours de récréation. Il consiste à se faire passer un ballon entre plusieurs jeunes, si le ballon file entre les jambes d'un joueur, le groupe se met à le frapper. Rudy, un adolescent de 14 ans est hospitalisé à Mont-de-Marsan depuis mardi soir, après avoir perdu à ce jeu, au collège Jean-Rostand, situé près des arènes de Mont-de-Marsan. Sa rate est sérieusement touchée.

La mère de Rudy et Stéphane, son beau-père, veulent alerter pour que _"ça n'arrive pas à d'autres parents_. Je vous promets, on est mal. On ne dort pas. ma femme et moi, on ne dort pas" explique Stéphane. Des parents qui n'avaient jamais pensé qu'une telle chose pouvait arriver : "On y pense pas et je le souhaite à personne d'autre."

Lundi après-midi, Rudy aurait donc été victime pendant la récréation du "petit pont massacreur". Quand il rentre chez lui après les cours, il se plein d'un douleur au ventre. Son beau-père le conduit avec chez le médecin. Mais l'adolescent ne dit pas la vérité : "Il nous disait qu'il était tombé. Donc, mardi il est retourné à l'école et l'infirmière nous a appelé. Mardi soir, je l'ai ramené voir le médecin et là Rudy a commencé un peu à se dévoiler et avouer avoir reçu des coups de poings dans le ventre. En arrivant au urgences, il s'est encore un peu plus dévoilé et expliqué qu'il avait joué à un jeu avec ses potes... Au petit pont massacreur et _il nous a dit qu'il s'était fait défoncé... massacré_."

Aujourd'hui, Rudy est toujours à l'hôpital. Sa mère et son beau-père ont déposé plainte ce jeudi au commissariat de Mont-de-Marsan. Comment une telle situation a t-elle pu se produire ? A l'ère d'internet et des réseaux sociaux, les vidéos circulent vite "pourtant il est surveillé à la maison" poursuit le beau-père du garçon "on lui dit tout le temps "arrête avec tes youtubers !" mais c'est plus fort qu'eux, les jeunes la plupart n'écoutent pas trop les parents. Quand il sont entre eux, on ne les contrôle pas, surtout à l'école ou au lycée".

Le beau-père qui en veut surtout à l'encadrement : "Je suis furax ! J'en veux pas aux enfants, c'est surtout la responsabilité du collège... des lycées ou des collèges. _Il devrait y avoir plus de pions, de professeurs qui surveillent les enfants_. Les gamins jouent au ballon, mais après personne ne voit qu'ils se font défoncer !?"

Contactée par France Bleu Gascogne, l'Inspection d'Académie des Landes reste prudente et réfute un défaut de surveillance. On explique qu'il pourrait aussi s'agir d'un autre jeu qui aurait pu dégénérer. On explique également que des interventions existent dans les classes pour sensibiliser les élèves à ces jeux dangereux. Mais, en tout cas, l'Inspection d'Académie dit condamner les violences, qui seront, comme habituellement, sanctionnées si elles s'avèrent volontaires.