Mont-de-Marsan : un détenu blesse un surveillant de prison

Un détenu du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan s'en est pris à un surveillant de prison et l'a légèrement blessé (quelques jours d'ITT), lundi 7 juin 2021. Il sera présenté au parquet ce vendredi 11 juin, il purgeait déjà une peine de huit mois ferme.

Lundi 7 juin, un homme d'une trentaine d'années, originaire des Landes, s'en est pris à un surveillant pénitentiaire de la prison de Mont-de-Marsan et l'a blessé légèrement. Il sera présenté au parquet ce vendredi 11 juin. Suite à une altercation, il a refusé de rentrer dans sa cellule et il a fait chuter le surveillant en question en lui faisant subir une balayette (coup de pied au niveau des jambes). Les collègues du surveillant agressé ont été obligés de se mettre à cinq pour maîtriser le détenu. Celui qui est tombé est légèrement blessé, l'ITT (Incapacité Temporaire de Travail) est estimée à quelques jours. L'homme était en détention depuis le 14 février pour des faits de violence, il purgeait une peine de huit mois de prison ferme. Les six surveillants ayant participé à l'altercation ont déposé plainte.