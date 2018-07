Mont-de-Marsan, France

"Je n'avais jamais vu autant de violence". Voici comment un des surveillants décrit la bagarre qui a eu lieu le 24 juin dernier au centre de détention de Mont-de-Marsan. Quatre détenus ont été condamnés ce vendredi pour ces faits par le tribunal correctionnel, respectivement à deux ans et demi, un an et demi, six mois et deux mois de prison.

L'origine de cette altercation remonte à un mois avant les faits. Un des détenus, très influent dans la prison, tente d'intimider son nouveau voisin de cellule. Il lui demande de lui rendre divers services. Devant son refus, le "caïd" se met en colère. Il menace le jeune homme qui se trouve alors un protecteur, un autre chef dans la prison. C'est désormais lui qui va prendre les choses en main.

"Un combat de coqs"

Les deux caïds s'affrontent une première fois le 23 juin à l'intérieur de la prison, mais sont séparés. Le procureur de la République parle de "combat de coqs" pour décrire cette altercation. Les deux détenus se retrouvent le lendemain dans la cour de promenade. Ils sont armés. Le "papa" du jeune homme tient un manche à balai aiguisé. L'autre, le "caïd" porte une arme métallique qui n'a pas été clairement identifiée. Dans la bagarre, le premier des deux a l'avantage. A plusieurs reprises, il blesse son codétenu, notamment au visage et manque de lui crever un œil. C'est cependant ce dernier qui se montre malgré tout le plus agressif : il refuse de quitter la cour lorsque les surveillants lui demandent, et va même dire : "Quelqu'un va mourir aujourd'hui, lui ou moi."

Finalement, les deux hommes quittent chacun à leur tour la cour. Le protecteur du jeune homme a été condamné à un an et demi de prison, le "caïd" à deux ans et demi. Le jeune homme en question a lui été sanctionné de deux mois de prison. Le dernier, un ami du "caïd", a été condamné à six mois de prison.