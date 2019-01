Mont-de-Marsan : un gilet jaune convoqué devant la justice

Mont-de-Marsan, France

Les faits se sont déroulés samedi 12 janvier. Alors que la marche dans les rues de Mont-de-Marsan, organisée comme chaque samedi après-midi depuis le mois dernier, s'est déroulée sans incident, un groupe de personnes s'est retrouvé près de la préfecture, vers 23H. Entre 45 et 50 personnes ont mené, ce que Parquet de Mont-de-Marsan qualifie "d'opération coup de poing". Le groupe s’était préalablement réuni au rond-point de Bougue. Il est venu à Mont-de-Marsan avec des rondins de bois et des parpaings, chargés dans deux camionnettes avec des fausses plaques d'immatriculation.

Sur place, les visages dissimulés, les manifestants entravent la circulation rue Victor Hugo, au niveau de la Préfecture des Landes et du Palais de Justice. Toujours selon le Parquet, le ton est agressif et véhément. Puis, le feu est mis aux rondins de bois. La tension monte sérieusement Les forces de l'ordre sont visées par des jets de petits cailloux, d'ailleurs 2 policiers ont été très légèrement blessés et des manifestants tentent de s'emparer du flashball d'un des policiers, mais sans y parvenir.

Un homme de 32 ans interpellé à son domicile

Dans le groupe, un homme est reconnu comme étant l'un des leaders du mouvement des gilets jaunes, poursuit le Procureur de la République. Il s'enfuit avant la fin des violences. Violences qui ont duré quelques dizaines de minutes. Le groupe, lui, se disperse, avant l'arrivée des renforts.

Le trentenaire, sans antécédent judiciaire, est interpellé le lundi suivant, à son domicile, où les policiers retrouvent des armes non déclarées. A l'issue de sa garde à vue, qui a duré 48H, il est ressorti libre et a été placé sous contrôle judiciaire, en attendant donc de comparaître le 5 février prochain devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan. Il lui est reproché la détention d'armes prohibées (non déclarées), l'organisation d'une manifestation non déclarée, entrave à la circulation, l'usage de fausses plaques et des dégradations. En revanche, il n'est pas poursuivi pour les violences.

En parallèle, lundi dernier, les policiers ont également effectué une perquisition sur le terrain que les gilets jaunes ont installé au niveau du rond-point de Bougue. Ils y ont retrouvé deux matraques artisanales et une gazeuse, "comme celle qui peut être utilisée par les forces de l'ordre" précise le parquet de Mont-de-Marsan.