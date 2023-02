Mont-de-Marsan : un incendie se déclare dans leur cuisine, les occupants l'éteignent d'eux-mêmes

Les habitants d'une maison de Mont-de-Marsan ont eu une belle peur ce samedi 11 février 2023. En début d'après-midi, peu avant 14 heures, un feu s'est déclaré dans la cuisine. C'est, selon les pompiers, un aliment oublié qui a provoqué l'incendie.

Les six occupants sur place sont parvenus à éteindre le feu avant l'arrivée des pompiers. Néanmoins, quatre d'entre eux ont été incommodés par les fumées, et un cinquième a été brûlé à la main. Ils ont été soignés sur place et devaient être relogés par des proches.

14 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour leur porter secours.