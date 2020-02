Mont-de-Marsan : un internaute piège un prédateur sexuel présumé

Mont-de-Marsan, France

Un internaute montois, sous le pseudonyme de Vins Himself, vient de publier une vidéo dans laquelle il piège un prédateur sexuel présumé, à Mont-de-Marsan. Il explique vouloir "ouvrir les yeux aux jeunes et aux parents face au danger des réseaux sociaux" et dit agir au nom de la Team Moore, un mouvement de citoyens qui repère des prédateurs sexuels sur internet dans le but de les piéger et de les dénoncer.

Dans sa vidéo (à visionner en bas de l'article), Vins Himself, explique avoir créé fin janvier sur Facebook un faux profil d'une collégienne de 12 ans, en classe de 5e. En quelques jours, le profil a reçu des centaines de demandes d'amis, dont certains sont clairement des prédateurs sexuels. Vins Himself repère, dans les échanges, un habitant des Landes, âgé de 48 ans, faisant des avances : il propose à la jeune fille de lui apprendre à sa masturber et envoie une photo de son sexe.

Extrait de la conversation, publiée par Vins Himself - Capture d'écran vidéo

Rapidement, un rendez-vous est fixé au parc Jean-Rameau à Mont-de-Marsan. La rencontre a lieu le mardi 11 février : alors que le prédateur sexuel présumé s'attend à rencontrer la jeune fille de 12 ans, c'est Vins Himself qui se présente : "La petite de 12 ans, c'est moi, je chasse les pédophiles. Tu es un pervers pédophile."

Après cet échange, Vins Himself a laissé repartir l'homme tout en lui expliquant qu'il allait signaler son cas à la police, ce qu'il compte faire ce jeudi.

Contacté, le parquet de Mont-de-Marsan annonce avoir ouvert un enquête après avoir visionné cette vidéo.

Le code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour un adulte faisant sur internet des propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans ou une personne se présentant comme telle. Cette peine peut être portée à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions sont suivies d'une rencontre (article 227-22-1 du code pénal).

Vidéo publiée par Vins Himself :