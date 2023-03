Mont-de-Marsan : un jeune homme agresse son beau-père pour venger sa maman

Un jeune montois de 18 ans a voulu faire justice soi-même. Lundi dernier le 20 mars, il a agressé son beau-père de 40 ans sur le parking d'un supermarché de Mont-de-Marsan. Il a fallu quelques jours aux enquêteurs pour tout démêler, comprendre que les deux hommes avaient un lien. Le plus jeune a alors justifié son geste à la police, affirmant avoir voulu se venger de sa maman, frappée la veille par son compagnon.

Compagnon qui a rapidement reconnu des gifles. Déjà connu pour des faits de violence, il est alors passé du statut de victime à celui de mis en cause. Tous les deux ont accepté ce week-end une procédure de CRPC (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Pas d'audience donc, leur peine : six mois de détention à domicile avec bracelet électronique pour le plus âgé, qui n'habite pas avec la maman. Le plus jeune a lui aussi été condamné, à six mois de prison avec sursis. Les deux hommes n'ont plus droit d'entrer en contact l'un avec l'autre.