Mont-de-Marsan : un militaire de la BA 118 retranché chez lui pendant deux heures

Ce militaire qui travaille à la BA 118 est décrit comme fragile psychologiquement. Ce jeudi, en début après-midi, vers 14h30, pour une raison que l'on ignore, il devait être pris en charge médicalement. Mais en voyant l'ambulance militaire approcher de son domicile, il a pris peur et s'est retranché chez lui, refusant d'ouvrir.

Un quartier bouclé

Comme le veut la procédure dans un cas comme celui-là, le quartier a immédiatement été bouclé, le gaz coupé. Les forces de l'ordre sont rapidement arrivées sur place : une vingtaine d'hommes au total. Objectif premier : s'assurer que l'homme n'était pas armé. Les forces de l'ordre ont ensuite tenté de négocier avec lui pour le persuader de se rendre.

Deux heures de négociations

Ce qui s'est avéré très compliqué. L'homme, depuis la fenêtre du premier étage de sa maison, acceptait de dialoguer, mais refusait d'ouvrir. Ses parents ont été contactés, sa mère s'est rendue sur place. Et c'est finalement en échangeant avec elle, que le militaire a craqué et s'est rendu. Sans aucune violence. Il a été pris en charge par le Samu et conduit à l’hôpital de Mont-de-Marsan.