Mont-de-Marsan : un mois de prison ferme pour avoir traîné au sol une maman depuis une voiture

Ce mardi au tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, deux jeunes du Peyrouat ont été condamnés à deux mois de prison dont un mois ferme pour une vente de cannabis qui a mal tourné. La victime, une jeune femme, avait été traînée au sol depuis une voiture.

En février 2017, une vente de cannabis tourne mal. Deux jeunes du Peyrouat (Mont-de-Marsan) volent et violentent une jeune femme d'une trentaine d'années. La scène se déroule sous les yeux des deux enfants de la victime. Résultat, ce mardi 14 mars 2017, le tribunal de Mont-de-Marsan condamne les deux jeunes de 19 et 20 ans à deux mois de prison dont un mois ferme et un mois avec sursis.

On doit faire l'intermédiaire et lui acheter du shit — Un prévenu, ce mardi au tribunal de Mont-de-Marsan.

Un garçon est sourd et muet, il a déjà été condamné pour vol. L'autre aussi a déjà été condamné mais pour conduite sans permis. Les deux jeunes hommes ne reconnaissent pas leurs fautes. "C'est elle qui est venue nous voir, elle nous a sauté dessus" expliquent les jeunes. Devant les juges, ils se rebellent et mettent en cause la victime. "Elle voulait du shit, on lui a livré ce qu'elle voulait en faisant l'intermédiaire" racontent-ils.

Le tribunal se concentre sur les actes de violences

Ce soir de février, la victime, une habitante de Saint-Pierre-du-Mont va faire ses courses au Peyrouat. Elle retire ensuite 60 euros en liquide. Mais le tribunal préfère ne pas prendre en compte la vente de cannabis. "Ma cliente ne fume pas, et même si c'était le cas, ce n'est pas le sujet" explique l'avocate de la partie civile.

Sur place, entre les deux jeunes et la victime, le ton monte. Le garçon sourd et muet lui vole son sac. Ensuite, tout va très vite pour les deux jeunes montois, la maman passe le buste et les bras dans leur voiture pour récupérer son sac. Elle dégaine ensuite sa gazeuse vers les garçons. Trop tard, dans leur voiture, ils mettent les gaz, démarrent et coincent la maman par la fenêtre. Elle a les jambes qui frottent le sol sur plus de 100 mètres.

Les avocates des prévenus tentent d'amoindrir la peine de leurs clients. Pourtant la procureur rappelle que "dans ce dossier la victime est bien la jeune femme. Elle a des bleus au visage, a du s'arrêter de travailler au moins dix jours. D'ailleurs "si elle n'est pas là ce mardi après midi, c'est parce qu'elle se fait opérer au genou,"conclue son avocate. Finalement les deux garçons sont reconnus coupables.