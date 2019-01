Mont-de-Marsan : un trafic d'héroïne à domicile

Un landais de 58 ans a été arrêté ce lundi pour trafic de stupéfiants. Il revendait de l'héroïne, chez lui, à Mont-de-Marsan. Il a été placé en garde à vue et déferré ce mercredi devant le parquet. Il pourrait être jugé vendredi en comparution immédiate.

Mont-de-Marsan, France

Dans les Landes, un homme de 58 ans devrait être jugé ce vendredi en comparution immédiate à Mont-de-Marsan. Il a été interpellé en début de semaine à son domicile. C'est l'aboutissement d'un mois de surveillance de la police montoise : des planques devant le domicile, des relevés téléphoniques et des comptes bancaires épluchés.

Dans cette affaire, plusieurs personnes ont également été entendues. Ces personnes, âgées de 45 à 54 ans, des clients interpellés alors qu'ils sortaient ou se rendaient chez leur dealer. Interpellés parfois en possession d'héroïne. Quand les policiers décident d'interpellerle trafiquant, celui ci, pris de panique, ou pour se défendre, s'empare d'une arme. Heureusement les policiers ne tirent pas, parce qu'il s'agit d'un pistolet à billes.

En garde à vue le quinquagénaire reconnaît revendre de l'héroïne à une dizaine de clients réguliers, pour financer sa propre consommation. Il n'a pas de casier, pas antécédents judiciaires non plus, mais c'est très un gros toxicomane, explique le parquet de Mont-de-Marsan. Une vingtaine de grammes d'héroïne, soit l'équivalent d'environ un millier euros, et 800 euros en liquide sont retrouvés lors de la perquisition de son domicile.

Reste à savoir depuis quand existe ce trafic. Depuis plusieurs années selon des témoignages, une durée contestée par le mis en cause, qui parle de quelques mois.

L'homme a été présenté devant le procureur de la République de Mont-de-Marsan ce mercredi. Il pourrait être jugé en comparution immédiate vendredi.