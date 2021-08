Mont-de-Marsan : une jeune femme de 27 ans décède après une soirée entre amis

Ce samedi, une jeune femme de 27 ans est morte à Mont-de-Marsan après une soirée alcoolisée. La jeune femme avait fait la fête toute la nuit avec son petit-copain et un autre ami. Les deux hommes ont appelé les secours tôt ce matin. La jeune femme était déjà décédée.

Une jeune femme de 27 ans est décédée ce matin suite à une soirée alcoolisée organisée à Mont-de-Marsan. La victime venait de passer la soirée avec son petit-ami et un ami. Ces derniers ont appelé les secours aux alentours de 8h00 ce samedi 7 août, après une nuit entière de fête. En arrivant sur place, les secours n'ont pas pu réanimer la jeune femme. Les deux hommes ont été entendus. Une enquête est ouverte et une autopsie doit être réalisée lundi prochain.

Une possible prise de drogue

Selon le parquet de Mont-de-Marsan, les trois participants à cette soirée ont consommé beaucoup d'alcool. Le parquet se questionne sur la présence de substances illicites à cette soirée ainsi que sur une possible administration de substances nuisible. L'enjeu est de comprendre si la victime a pris de la drogue, si elle est morte à cause de ces substances, et si elle en a pris volontairement ou si quelqu'un l'a contrainte.

Arrivés sur place aux alentours de 8h30 ce samedi matin, les secours ont déclarés que la jeune femme était déjà décédée. Les deux hommes, âgés eux aussi de moins de 30 ans, ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police nationale afin de recueillir leurs déclarations. Une enquête est en cours et l'autopsie du corps de la jeune femme doit être réalisée lundi 9 août.