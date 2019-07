Mont-de-Marsan : une jeune femme fait une chute de 6 mètres pendant les fêtes de la Madeleine

La jeune femme de 22 ans a chuté de 6 mètres sur l'esplanade du Midou, dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Ça s'est passé vers 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Elle est légèrement blessée et a été transportée à l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan, France

La jeune femme de 22 ans a fait une chute impressionnante vers 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche pendant les fêtes de la Madeleine. Elle a basculé au niveau de l'esplanade du Midou, dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, pour tomber six mètres plus bas dans des feuillages et de l'herbe.

Les pompiers ont employé les grands moyens pour la secourir

Huit sapeurs-pompier sont arrivés sur place pour l'aider, ils ont dû utiliser une grande échelle et du cordage pour la ramener vers les terrasses du Midou.

La jeune femme de 22 ans, qui était alcoolisée selon les pompiers, a été transportée à l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan. Elle souffre de blessures légères.