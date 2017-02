Mont-de-Marsan : une mère de famille violemment agressée devant ses enfants

Deux jeunes hommes de 20 et 25 ans sont jugés demain mardi après l'agression d'une mère de famille vendredi soir dans le quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan. Les voleurs lui ont arraché son sac à main avant de traîner la jeune femme sur plusieurs dizaines de mètres accrochée à leur voiture.

L'agression très violente a eu lieu vendredi soir, à proximité du magasin Super U du quartier du Peyrouat de Mont-de-Marsan (Landes).

Une jeune mère de famille fait ses courses accompagnée de ses deux enfants de 10 et 11 ans. A la sortie du supermarché, alors qu'elle est à pied, elle est interpellée par les deux occupants d'une voiture garée sur le bord de la route.

La mère de famille a été traînée sur plusieurs dizaines de mètres

Le passager, sourd et muet, aurait repéré le téléphone portable de la jeune maman. Une fois près du véhicule, le piège se referme sur la victime : le passager ouvre sa vitre, il tente d'arracher le sac à main et le portable de la jeune femme. La victime se débat mais le jeune homme arrive à lui prendre 50 euros dans sa poche. En voulant repartir, le passager de la voiture referme la vitre ... sur les avants-bras de la mère de famille. Le véhicule démarre quand même et la jeune femme est traînée devant ses enfants sur plusieurs dizaines de mètres dans la rue. Elle sera sérieusement blessée aux avants-bras et aux genoux.

Des suspects déjà connus de la police

Dimanche, la police de Mont-de-Marsan retrouve le véhicule grâce à sa plaque d'immatriculation et les deux suspects de 20 et 25 ans sont arrêtés le matin même. Les deux hommes sont déjà connu des services de police pour plusieurs vols.

Ils sont jugés en comparution immédiate ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan.