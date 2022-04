Mont-Saint-Martin : leur voiture percute un poteau en fuyant la police, le passager décédé

Un accident de voiture a fait un mort dans la zone commerciale des Trois Frontières, à Mont-Saint-Martin, dans le Pays-Haut, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 avril. Selon nos informations, ce passager et le conducteur auraient tenté de fuir un contrôle de police.

Un automobiliste menacé

Tout commence par un différend, un peu avant 23h, entre les deux occupants d'un véhicule, et un autre automobiliste, devant le restaurant rapide de la zone commerciale. Le ton monte entre les trois protagonistes à cause d'un refus de priorité. L'auteur de l'infraction présumée et son passager tentent de partir, mais l'autre conducteur ne l'entend pas de cette oreille. Il parvient à les rattraper et leur bloquer la route, quelques mètres plus loin.

Selon le parquet de Val de Briey, l'un des occupants aurait alors sorti une arme. L'enquête doit déterminer si elle est factice. C'est à ce moment là qu'arrive une patrouille de police. Elle fait fuir les deux hommes. A bord de leur voiture, ils reculent. Mais le véhicule vient s'encastrer contre un poteau. Le passager décède, tandis que le conducteur est interpellé puis placé en garde à vue. D'après le procureur de la République, les auditions sont en cours. L'enquête est confiée au commissariat de Mont Saint Martin.