Mont-Saint-Michel : incendie dans un restaurant

Le feu a pris dans les cuisines du restaurant la Confiance ce mercredi 29 novembre en début d'après-midi. La fumée a incommodé cinq personnes.

Un feu dans un restaurant du Mont-Saint-Michel ce mercredi 29 novembre en début d'après midi. L'incendie a pris dans les cuisines de l'établissement la Confiance à 14h30 suite à un dégagement de fumée sur un appareil de cuisson. Cinq personnes ont été incommodés par les fumées mais seulement un homme de 55 ans a dû être transporté au centre hospitalier d'Avranches pour des examens.

Evacuation et chômage technique

Le restaurant et l'hôtel à proximité ont été évacués et cinq personnes se retrouvent au chômage technique pour ce mercredi soir. Une trentaine de pompiers sont intervenus et ont rapidement maîtrisé le sinistre.