Mont-Saint-Michel : les organisateurs annulent leur marche contre le pass sanitaire

La marche contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale prévue ce samedi après-midi à 14 heures au Mont-Saint-Michel est "annulée". Dans un communiqué relayé ce samedi en fin de matinée sur les réseaux sociaux, l'un des organisateurs explique qu'il n'a "pas pu échanger avec un responsable de la préfecture ce matin" et "vu les risques qu'encourent les organisateurs (7500€ d'amendes et de la prison)", la marche est donc annulée : "nous tenterons de reporter l'événement prochainement. Nous aurons tenté jusqu'au bout de le maintenir", ajoutent les organisateurs.

Dès vendredi matin, le préfet de la Manche avait pris un arrêté pour interdire ce rassemblement. Parmi les raisons invoquées par les autorités, la procédure de déclaration de la manifestation n'a pas été respectée (au plus tard, trois jours avant l'organisation de l'événement). Le représentant de l'Etat met également en avant la "prévention des risques de contamination par le covid" à l'heure où le virus se propage fortement dans la Manche. Par ailleurs, sur le site touristique du Mont-Saint-Michel, "un tel rassemblement d’un public non encadré présenterait des risques certains tant sanitaires que d’ordre public qui ne peuvent être envisagés dans ce contexte aigu de crise sanitaire".

Les opposants au pass sanitaire maintiennent leur rassemblement ce dimanche à 11 heures devant la mairie d'Avranches.