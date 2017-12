Montabot, France

Une enquête est en cours après l'affaissement d'un pylône de la ligne THT Cotentin Maine, sur la commune de Montabot, près de Percy. Il s'est effondré dans un champ sur le Mont Robin, vers 11h dimanche 10 décembre, une journée où les bourrasques de vent ont été particulièrement violentes.

Des boulons manquants

Sauf que les techniciens de RTE, Réseau de transport d'électricité, qui se sont rendus aussitôt sur place, ont découvert qu'il manquait plusieurs boulons sur le pied du pylône, là où la structure métallique est posée sur les fondations en béton. Des boulons qu'ils n'ont pas retrouvés autour. La piste du sabotage serait donc privilégiée.

Une enquête en cours

La gendarmerie a ouvert une enquête. Des gendarmes de Percy, Tessy et Canisy se sont rendus sur place, ont établi un périmètre de sécurité et fait les premières constatations, sans plus de précisions pour l'instant sur la cause de cette chute : simple coup de vent ou acte délibéré d'opposants à la ligne THT ou de militants anti-nucléaires qui ont déjà revendiqué ce type d'action par le passé ?

Des faits similaires lors de la construction de la ligne

"Le déboulonnage, c'est un problème que nous avons déjà rencontré lors de la construction de la ligne THT Cotentin-Maine il y a quelques années", explique de son côté RTE.

Les équipes de l'entreprise étaient à nouveau sur place ce lundi 11 décembre pour évaluer les dégâts et déterminer comment réparer le pylône. L'alimentation en électricité dans le secteur n'a pas été interrompue. Une déviation est en place car la route entre Percy et Montabot est coupée.