Montaigu : la façade du centre de vaccination taguée dans la nuit

Le centre de vaccination de Montaigu (Vendée) a été pris pour cible par des opposants au vaccin anti covid, dans la nuit de lundi à mardi. La façade a été taguée. Le maire dénonce des faits inadmissibles et va porter plainte.

"Vaccin = Poison" , "Pas les enfants" ce sont les mots qui ont été tagués sur la façade du centre de vaccination de Montaigu, dans la nuit de mardi à mercredi. Florent Limouzin, le maire de Montaigu parle de "faits inadmissibles" dans un communiqué et annonce son intention de porter plainte.

"Face à cette pandémie qui nous met à l’épreuve, nous devons rester unis. La vaccination est un droit et notre territoire s’est organisé pour pouvoir la proposer au plus grand nombre" écrit Florent Limouzin dans un communiqué.

Le maire rappelle qu' à ce jour plus de 150 000 injections ont été réalisées par les soignants dans le centre de vaccination de Terre de Montaigu et il appelle au calme : "Le débat sur la vaccination ne doit pas être hystérisé, par quelque camp que ce soit. J’en appelle donc (...) au respect des soignants, du personnel du centre de vaccination et des centaines de bénévoles qui l’animent."