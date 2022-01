Montaigu : un accident avec 4 jeunes dans une voiture, l'un d'eux, 18 ans en urgence absolue

Quatre jeunes de 18 et 19 ans ont eu un accident de voiture ce samedi soir vers 22h40 sur la commune de Montaigu en Vendée. L'un d'entre eux a été transporté au CHU de Nantes en état d'urgence absolue.

Est-ce une sortie de route, la perte de contrôle du véhicule ? On ne connaît pas encore les circonstances ni les causes de cet accident ce samedi 15 janvier sur la commune de Montaigu en Vendée. Quatre jeunes étaient à bord âgés de 18 et 19 ans.

L'un d'eux, 18 ans, très grièvement blessé a été transporté en urgence absolue au CHU de Nantes. Les trois autres plus légèrement touchés ont été hospitalisés à la clinique Saint Charles et à Cholet.