VIDÉO - Montardon: 200 tonnes de déchets en feu à l'usine de recyclage Paprec

Un important incendie s'est déclaré vers 15h ce dimanche à l'usine de recyclage Paprec de Montardon. Plus de 200 tonnes de déchets ont pris feu, mais il n'y avait aucun salarié sur place.

Un incendie impressionnant ce dimanche après-midi vers 15h à l'usine de recyclage Paprec à Montardon. Plus de 200 tonnes de déchets, bois, plastique, carton stocké à l'extérieur de l'usine ont pris feu.

Les causes de l'incendie encore inconnues

Malgré l'énorme nuage de fumée qui se dégageait, et la masse de déchets détruits, les pompiers ont rapidement réussi à maîtriser l'incendie. Il n'y a aucun risque de pollution, et la structure de l'usine n'a pas été touchée. Les salariés vont donc pouvoir revenir travailler demain.

Mais le directeur de l'usine, Stéphane Guérini a du mal à croire à une cause accidentelle. Il n'y avait personne sur le site ce dimanche, aucune activité industrielle, et tout est fait pour éviter les risques d'incendie. Stephen Guérini compte porter plainte, et étudier de près les caméras de surveillance de l'usine dès lundi matin.

200 tonnes de déchets ont brûlé dans un incendie à l'usine @Paprec_Group de #montardon pic.twitter.com/0HzziYKg2M — France Bleu Béarn (@Bleu_Bearn) May 14, 2017

Solidarité des salariés

Dès le début de l'incendie, une petite dizaine de salariés sont venus sur place, pour voir et pour aider alors que personne ne travaillait ce jour là. Des salariés un peu sonnés comme Alain. Avec d'autres de ses collègues, il est monté dans une machine pour aider les pompiers à enlever les déchets, et à éviter que le feu ne couve et ne reparte.

Comme tout le monde, voir le feu chez soi, ça fait mal au cœur » – Alain, un salarié de l'entreprise qui est immédiatement venu sur place