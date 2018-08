L'homme est de nouveau mis en examen pour viol et violences aggravées.

Montargis, France

Avec déjà 20 condamnations à son casier judiciaire, cet homme âgé de 40 ans est bien connu des services de police. Le 10 août dernier, il est sorti de prison après avoir passé 19 mois derrière les barreaux, suite à une condamnation pour des violences sur sa compagne.

L’homme n’aurait pas respecté la décision du tribunal

En libération conditionnelle, il avait l'interdiction de se présenter au domicile de la jeune femme. C'est pourtant ce qu'il a fait, lundi dernier à Montargis. Les retrouvailles tournent mal, l'homme se montre violent vis-à-vis de ses 2 enfants, qui ont 6 et 9 ans, et aussi, de nouveau, à l'encontre de leur mère à qui il finit par imposer des relations sexuelles non consenties.

Le calvaire des 3 victimes a pris fin vendredi dernier, grâce à une visite de l'assistante sociale qui s'est aussitôt rendu compte de la gravité de la situation. Déféré devant le Parquet d'Orléans dimanche après-midi, l'homme a été mis en examen pour viols et violences aggravées, il a été écroué dans la foulée.