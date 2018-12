Montargis : il avait menacé de mourir en martyr devant les crèches et les écoles de la ville

Montargis, France

Un Montargois de 21 ans a été condamné lundi après-midi pour apologie du terrorisme. Le tribunal correctionnel de Montargis lui a infligé une peine de 2 ans de prison, dont 8 mois ferme. De novembre 2015 à novembre 2016, il a envoyé plusieurs lettres anonymes à des crèches et des écoles de la ville où il menaçait de mourir en martyr au nom de l'islam. L'affaire a été récemment élucidée.

Une deuxième comparution en quelques jours

La semaine dernière, ce Montargois âgé de 21 ans comparaissait déjà devant le tribunal correctionnel de Montargis dans une autre affaire d'apologie du terrorisme et pour des faits plus récents. Il venait de diffuser des messages sur les réseaux sociaux, disant qu'il faisait allégeance au groupe Etat Islamique et qu'il allait frapper son pays, la France. Il avait alors écopé de 6 mois de prison ferme.

Des lettres anonymes adressées à des crèches et des écoles

Au passage, le prélèvement de son ADN permettait alors d'élucider une autre affaire, plus ancienne. Entre le 18 novembre 2015 (donc 3 jours après les attentats de Paris) et le 29 novembre 2016, des lettres de menaces avaient été adressées à quatre reprises contre des crèches et des écoles primaires de Montargis... "Inch allah, si Dieu le veut, je mourrai en martyr dans votre école, moi soldat, je veux mourir pour la cause d'Allah qui est la cause la plus noble de la terre"... Des lettres anonymes, mais sur lesquelles avaient été trouvées des traces qui correspondent donc à l'homme jugé de nouveau. Une peine de 8 mois de prison ferme a été ajoutée. Le tribunal a aussi prononcé le maintien en détention, l'homme est incarcéré depuis la semaine dernière.