Montargis : l'homme qui avait tiré avec un pistolet à plomb sur des passants condamné à un an de prison

Il avait blessé des passants en tirant avec un pistolet à plomb, vendredi place de la République, à Montargis (Loiret). Un jeune homme de 18 ans a été condamné ce mercredi à douze mois de prison, dont six mois ferme, pour blessures involontaires. Il a assuré à l'audience n'avoir visé personne.

Montargis, France

Le jeune de 18 ans qui a tiré avec un pistolet à plomb sur des passants vendredi place de la République de Montargis a été incarcéré directement après l'audience en comparution immédiate ce mercredi après-midi. Le tribunal correctionnel de Montargis le condamne à douze mois de prison, dont six mois ferme pour blessures involontaires. Les faits ont été requalifiés puisque le procureur voulait initialement poursuivre pour violences volontaires avec armes.

Le tireur devra aussi verser une provision de 3000 euros pour les dommages et intérêts aux deux victimes, en attendant que la somme définitive ne soit fixée à la fin de l'année lors d'une audience civile.

L'homme assure avoir tiré au hasard sans viser les passants

Lors de son procès, le jeune homme a expliqué s'être "pris de passion pour les armes" et avoir commandé ce pistolet à plomb, livré le matin même : il a alors voulu la tester, d'abord dans sa chambre d'hôtel située place de la République à Montargis, puis sur des panneaux et lampadaires situés sur le place. Il a assuré devant le tribunal "avoir tiré au hasard, sans viser quelqu'un en particulier, et n'avoir voulu blesser personne".

Deux blessés

Une femme de 63 ans a été opérée mardi, après avoir été touchée à l'oreille par un de ces tirs (un plomb s'était logé dans son oreille). L'autre victime, un homme de 58 ans, touché à la main, doit se faire opérer du pouce prochainement à la clinique de la main d'Orléans. Le prévenu était logé à l'hôtel, jusqu'à la fin du mois d'août, dans le cadre d'un accompagnement social mis en oeuvre par le conseil départemental.