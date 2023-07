Montargis : Les commerçants et riverains toujours sous le choc après les dégâts dans les rues commerçantes

Dans le centre-ville de Montargis, les pompiers étaient toujours actifs ce week-end, empêchant les reprises de feu des commerces incendiés lors des violences urbaines survenues dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Les riverains sont dégoûtés comme Corentin, natif de Montargis : "Je me mets à la place d'un commerçant, arriver le matin et voir son commerce en feu, cassé ou dévalisé, ça doit être très dur." dit-il. Un autre habitant, 74 ans, ne comprend toujours pas : " Quel était le but ? Piquer une paire de pompes, piquer des fringues ? Mais pourquoi ? Pourquoi foutre le feu à une pharmacie ?"

Certains commerçants, n'ont toujours pas pu rouvrir, comme René qui travaille dans un commerce d'alimentation rue du Général Leclerc, il ne peut plus accéder à son magasin : "J'étais venu au magasin pour voir les dégâts, l'enseigne a cramé, nous avons été protégé par le volet métallique. Le bâtiment d'en face risque de tomber donc on nous a barré la rue. C'est horrible, c'est de la méchanceté gratuite." Bon nombre de commerçants sont restés fermés, notamment les opérateurs mobiles, fortement touchés par les pillages.

Un commerce incendié rue du Général Leclerc © Radio France - Antoine Vandendrische

Certains établissements sont restés ouverts durant le week-end, comme la charcuterie Dorée, dont la vitrine a été cassée et la porte forcée. Pour le patron, Coriolan Blanchard c'était vital : *"Si on n'ouvre pas on perd tout et les clients n'auront rien à manger. Nous avions à peu près 10.000 euros de marchandise dans nos frigos, ce n'était pas possible de bloquer ça, nous n'aurions pas tenu le choc." *Il souligne l'élan de solidarité dans la ville : "Nous avons eu beaucoup de clients habituels, beaucoup de clients que nous ne connaissions pas qui sont venus nous apporter leur soutien. Il y a un soutien général entre les commerçants, les pompiers, la police municipale, tous ceux qui sont intervenus contre tout ça."

Une aide exceptionnelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret

Pour répondre à cette situation d'urgence, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Loiret a débloqué un fonds exceptionnel de 100.000 d'euros. Le but, aider les entreprises en les accompagnant dans leurs démarches et sécuriser les commerces qui se sentent menacés. "Nous aurons un rôle de facilitateur pour fluidifier les démarches. Notre directrice d'agence à Montargis a fait le porte à porte des commerces touchés, nous ferons une synthèse des besoins et puis on va mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour les accompagner le mieux possible. La même chose pour les commerces de Pithiviers et des différentes autres communes." indique Philippe Gobinet, président de la CCI du Loiret

Un numéro d'appel d'urgence a été mis en place par la CCI. Si vous êtes commerçant, il est possible de les joindre au 02.38.77.77.03