300 euros d'amende pour les deux enseignants qui avaient aspergé Jean-Michel Blanquer de chantilly à Montargis

C'est avec le soutien d'une cinquantaine de personnes, mais en l'absence de leur victime, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, que les deux enseignants du montargois qui avaient aspergé Jean-Michel Blanquer de crème chantilly le 4 juin dernier à Montargis, ont été jugés ce lundi 5 septembre. Ils sont condamnés à une peine de 300 euros d'amende chacun.

Les deux enseignants de 51 et 57 ans étaient poursuivis pour "violence commise en réunion". Ils expliquent depuis leur geste, survenu sur le marché de Montargis le samedi 4 juin, en pleine campagne des élections législatives, avoir voulu ainsi exprimer leur colère face à l'ancien ministre alors candidat dans la 4e circonscription du Loiret.

Jean-Michel Blanquer absent à l'audience à Montargis

Jean-Michel Blanquer n'est ni présent ni représenté par un avocat à l'audience devant le tribunal judiciaire de Montargis. Une audience publique, alors qu'au départ les deux hommes devaient être jugés discrètement, en juin dernier, selon la procédure du plaider-coupable, la reconnaissance préalable de culpabilité. Mais aucun d'entre eux ne s'était alors présenté, d'où ce renvoi devant les juges.

Ce lundi 5 septembre, dénonçant un acte "humiliant et violent", le procureur de la République de Montargis requiert 1.000 euros d'amende à l'encontre de chacun des deux enseignants, ainsi que l'obligation de suivre un stage de citoyenneté. Les deux hommes sont finalement condamnés respectivement à une peine d'amende de 300 euros. Une peine qui ne sera pas inscrite à leur casier judiciaire.

Une cinquantaine de personnes, et Gérard Miller, pour les soutenir

Au cours de l'audience, Olivier et Christophe, les deux prévenus, expliquent leur geste, face aux juges. "C'était un attentat pâtissier, pas de la violence" dit Olivier. Christophe, son collègue, insistant sur un point, au moment de prendre la parole avant que les juges ne partent délibérer : "nous aimons notre métier, nos élèves, et nous continuerons à les défendre". Tous les deux reçoivent aussi le soutien du psychanalyste et chroniqueur télé Gérard Miller, cité en tant que témoin : "Je ne connais aucun cas, depuis deux siècles, de pathologie due à la chantilly".

Plusieurs syndicats enseignants avaient appelé à un rassemblement de soutien devant le palais de justice de Montargis, sans pour autant soutenir leur geste. Indépendamment de ce procès, les deux enseignants font l'objet d'une procédure disciplinaire au sein de l'Éducation nationale.