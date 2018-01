Une femme de 38 ans et trois enfants ont été intoxiqués, ce mercredi, dans un appartement du centre de Montargis. Ils ont inhalé du monoxyde de carbone, provenant de la chaudière du logement. Une jeune fille de 12 ans a été transportée au CHAM en urgence absolue.

Montargis, France

C'est un peu avant 14 heures que la mère de famille de 38 ans se rend compte qu'elle souffre de maux de tête, tout comme les trois enfants qui sont avec elle. Elle prévient les pompiers. Sur place, dans cet appartement au deuxième étage d'un immeuble, ils découvrent un problème dans la chaudière et détectent la présence d'un fort taux de monoxyde de carbone.

Les quatre personnes présentes en ont inhalées et les sapeurs-pompiers les soumettent à des tests respiratoires.

La plus âgée des enfants, une adolescente de 12 ans, est la plus lourdement touchée. Elle est consciente, mais doit être mise sous oxygène et prise en charge au centre hospitalier de Montargis.

La mère, ainsi qu'une fillette de 9 ans et un bébé de 18 mois sont aussi transportés aux urgences. Mais leur état est moins préoccupant.

Au total, depuis le 1er octobre dernier, 35 personnes ont été victimes d'intoxication au monoxyde de carbone dans des logements du Loiret, selon le centre antipoison d'Angers.