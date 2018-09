Montargis, France

Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue ce week-end à Montargis, puis hospitalisé en psychiatrie, après avoir tiré en direction d'un policier avec l'arme de service de celui-ci. Déjà condamné pour des violences, cet homme aurait subtilisé l'arme que le policier portait à la ceinture, alors que celui-ci intervenait pour mettre fin à une bagarre, dimanche matin très tôt. Les faits se sont déroulés devant la discothèque de Montargis, la cage oh folles.

L'homme pointe l'arme sur le policier

La veille, samedi soir, cette boîte de nuit proposait une soirée "Célibataires ou presque", rue de Vimory, pas très loin du centre-ville. Juste devant, au petit matin, une bagarre éclate, la police est appelée.

Deux équipages arrivent, dont une patrouille de la brigade anti-criminalité. Il y a sur place une dizaine de personnes, qui s'affrontent, et parmi elles un homme, qui vient de recevoir un coup de couteau entre les deux omoplates. L'un des policiers s'approche, il est vite entouré. Un homme se glisse derrière lui et parvient à lui prendre son arme de service, qu'il porte, comme tous les policiers de la BAC, dans un étui à la ceinture. L'homme pointe l'arme sur le policier, et il tire. Heureusement celui-ci a pu se mettre à l'abri, mais l'autre continue à menacer la foule.

Garde à vue interrompue

Un autre policier s'approche et parvient à neutraliser le tireur, en l'aspergeant de gaz lacrymogène. Une fois maitrisé, l'agresseur est placé en garde à vue, c'est un habitant de Montargis âgé de 41 ans. Il avait déjà été condamné pour des violences. Sa garde à vue a été interrompue au bout de quelques heures, son état psychiatrique n'était plus compatible avec une telle mesure, il a été hospitalisé. Une information judiciaire sera de toute façon ouverte, pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, c'est un crime passible de la réclusion à perpétuité.

Une autre enquête est menée parallèlement pour retrouver l'auteur du coup de couteau contre la première victime, l'homme blessé dans la bagarre. Il est toujours hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger.