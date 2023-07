Montargis : un suspect interpellé pour l'incendie de la pharmacie Mirabeau

La pharmacie brûlée et en cours de destruction

C'était l'image la plus spectaculaire des violences commises dans la nuit du 29 au 30 juin dernier à Montargis : l'incendie volontaire de la pharmacie Mirabeau, à l'angle de la rue Dorée. L'immeuble avait fini par s'écrouler. Ce jeudi, le principal suspect, soupçonné d'avoir jeté un cocktail Molotov artisanal dans l'officine, a été interpellé. Une information révélée par nos confrères du Parisien et confirmée à la mi-journée par le procureur de la République de Montargis.

ⓘ Publicité

Arrêté sur un point de deal

Âgé de 17 ans, le jeune homme avait été identifié très rapidement par la police municipale de Montargis, à partir des images de vidéo surveillance de la ville. Il a finalement été arrêté ce jeudi par les policiers de la BRI, la Brigade de recherches et d'intervention d'Orléans, sur un point de deal alors qu'il aurait été en possession de cocaïne et cannabis.

Mardi, le Parquet de Montargis avait ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat et destruction en bande organisée.

"Dans le cadre de sa garde à vue, l'individu a admis avoir mis le feu à la pharmacie, précise dans un communiqué le procureur Jean-Cédric Gaux. Le jeune homme a affirmé cependant ne pas avoir voulu les conséquences de cet acte et a assuré que les faits n’étaient pas prémédités." La garde à vue a été prolongée. À son issue, le Parquet de Montargis devrait se dessaisir au profit du pôle criminel du tribunal judiciaire d'Orléans.