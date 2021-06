Montargis : "une détermination sans faille", face aux trafics de drogue assure le maire

"Il y a une détermination sans faille", assure le maire de Montargis, Benoit Digeon, alors que le groupe local de traitement de la délinquance (GLTG) se réunit pour la troisième fois ce mercredi, depuis sa création en début d'année. Ce dispositif rassemble à la fois les polices nationale et municipale, mais également le procureur de la République, la mairie, la sous-préfecture ou les bailleurs sociaux, avec un objectif commun, frapper fort contre le trafic de stupéfiants dans trois quartiers de la ville, La Vénerie, de Lattre de Tassigny et la Chaussée.

Selon le maire de Montargis, depuis le mois d'avril et la seconde réunion du GLTD, les efforts paient : 70% d'interventions en moins pour la police municipale dans ces quartiers, preuve, dit-il de l'impact des mesures prises. "Les réponses pénales apportées par le tribunal judiciaire de Montargis ont été très positives puisque de lourdes condamnations ont été prononcées par rapport à des trafiquants de drogue, et la police nationale avec la police municipale ont intensifié les contrôles sur les points de ramassage de drogue, de gens qui étaient mis en cause et ça a permis d'influencer très nettement l'adversaire, une bande organisée de trafiquants", assure Benoit Digeon.

Des renforts de policiers municipaux en plus de l'arrivée de 13 policiers nationaux

En quelques semaines, estime le maire, "on a trouvé de l'argent, trouvé de la drogue, on a arrêté des gens. Tous les petits trafics se sont mis à cesser. Les inspections dans les caves ont eu lieu, dans les halls d'immeuble, dans les couloirs et tout. On avait trois quartiers sur lesquels on a fait cette baisse de 70% des interventions de police municipale, donc ça veut dire que le calme est revenu d'une manière plus posée, ce n'est pas une victoire, mais c'est quand même une petite victoire."

Le maire de Montargis annonce également le recrutement de quatre policiers municipaux supplémentaires. Deux d'entre eux sont déjà arrivés. Cela portera à 17 le nombre d'agents armés, sur un total de 31 agents de la police municipale de Montargis. "Ils sont là pour répondre à la délinquance, et leur statut va évoluer encore puisqu'ils vont pouvoir mener quelques nouvelles fonctions dans quelques mois."

Quatre policiers municipaux vont être recrutés à Montargis © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Ces agents viennent donc en complément des renforts de 13 policiers nationaux, promis par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'ici septembre, dont trois ont déjà pris leur service. "On en attend encore 10, et il ne faut pas oublier qu'on va être vigilants puisque les départs du commissariat ne sont pas toujours compensés, et comme avait dit le ministère, cela sera 13 nets", poursuit Benoit Digeon, soulignant notamment le départ programmé de deux commandants de police.

Vers la destruction d'un des immeubles de la Vénerie, incendié l'an dernier

Le maire de Montargis indique par ailleurs qu'un ancien immeuble, touché par un incendie volontaire, l'été dernier, devrait être détruit. L'immeuble numéro 2 de l'allée de la Vénerie, théâtre de longue date de trafics de stupéfiants, avait été incendié en juillet 2020. Les auteurs n'ont jamais été identifiés. Aujourd'hui, indiquent plusieurs habitants, l'immeuble désaffecté (tous les habitants ayant été relogés) est régulièrement squatté par des bandes et des dealers. Le rénover coûterait 780 000 euros au bayeur, LogemLoiret, qui a demandé l'avis à la mairie en vue de la destruction du bâtiment. "Le conseil d'administration de Logem, au mois de mars dernier, a décidé de passer une provision pour dépréciation d'actifs de 780 000 euros, ce qui correspond grosso modo à un prix de réhabilitation et de démolition de l'immeuble", explique Benoit Digeon.

L'immeuble numéro 2 de l'allée de la Vénerie, à Montargis, touché par un incendie l'an dernier, devrait être détruit. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

L'immeuble numéro 1, situé juste en face, va être rénové, pour plus de 200 000 euros, et à la place du bâtiment incendié, devraient être installés un parking et un parc pour les habitants. Après l'avis de la mairie, le conseil d'administration de LogemLoiret devra se prononcer : de quoi décaler le début des travaux à l'an prochain.

La rixe du weekend, un "épiphénomène" selon le maire

La récente rixe qui a secoué la ville de Montargis, ce weekend a opposé "deux bandes rivales, l'une du quartier Kennedy, à Chalette-sur-Loing, l'autre des Terres Blanches, à Amilly", selon le maire. "Ce sont des bandes rivales qui mènent des guéguerres comme à Paris. Ils ont fait le match aller à Chalette, le match retour à Amilly", poursuit Benoit Digeon. Cet "épiphénomène", comme l'élu l'évoque, sera notamment abordé lors de la réunion du groupe local de traitement de la délinquance, ce mercredi. Une enquête est ouverte pour violences aggravées, dégradations en réunion et avec armes.