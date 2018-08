Montauban, France

La juge en charge du délibéré a suivi les réquisitions faites par le procureur lors de l'audience au civil du 29 juin dernier au tribunal de Montauban. Les deux maîtres de la chienne Nikita sont condamnés pour "jet de sous-produits" dans le Tarn. La justice estime que l'acte était "non-intentionnel", la thèse de l'accident a été privilégiée, les maîtres de la chienne Nikita étant alcoolisés au moment des faits. Ils n'écopent donc que d'une amende de 300 euros.

Traînée sur 25 kilomètres puis jetée dans le Tarn

Nikita, une chienne de race pinscher, avait été traînée sur 25 kilomètres, attachée à la voiture de ses propriétaires, en février dernier sur la route entre Grisolles et Montauban. La chienne, morte sur la route, avait ensuite été jetée dans le Tarn par le couple, un homme et une femme originaires de Grisolles. L'horreur des faits a marqué les amis des animaux, puisque une pétition réclamant justice pour Nikita avait recueilli près de 100 000 signatures.

Les défenseurs des animaux comptent faire appel

La Fondation Bardot, 30 millions d'Amis, le refuge de Castelsarrasin "les oubliés de Saint-Béart" et d'autres association de défense des animaux comme One-Voice avaient porté plainte contre les deux maîtres de Nikita. Ils souhaitaient que l'acte soit requalifié en "acte de cruauté", et non en "acte accidentel" comme l'indiquait la version de la maîtresse. Ils réclamaient une peine exemplaire, et de la prison avec sursis. Les deux maîtres n'écopent finalement que d'une amende pour s'être débarrassé du corps dans la nature. Les associations de défense des animaux comptent faire appel de la décision de justice.